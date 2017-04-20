民間團體呼籲加快《菸害防制法》修法 保障兒少健康

捍衛兒童健康權，多個民間團體共同呼籲政府快修法。（董氏基金會提供）

台灣香菸包裝上的警示圖文。（本報系資料照片）

日前世界衛生組織和聯合國開發計劃署發表報告《中國無法支付的帳單》，指出菸草消費在中國不僅造成大量人口過早死亡，長此以往，將讓中國形成無法承受的經濟代價，建議中國提高菸草稅及實行全國禁菸令。

在此同時，台灣醫界菸害防制聯盟、全國教師工會總聯合會、兒福聯盟及董氏基金會等民間組織，也同聲呼籲政府加快《菸害防制法》的修法腳步，期盼法案能在5月國際拒菸月時，進入立法院審查，確實保障兒童及青少年的健康權益。

兒福聯盟文教基金會執行長陳麗如表示，聯合國《兒童權利公約》第24條明定，各國應確認兒童有權享有「最高可達水準」的健康，台灣在2014年已三讀通過《兒童權利公約施行法》，站在捍衛兒童健康權的立場，政府必須拿出「最高規格」來推動菸害防制。

世界衛生組織今年發表的最新報告指出，全球5歲以下幼童的前五大死因，第一名就是因空氣污染及「二手菸」引發的呼吸道感染問題，每年造成57萬名幼童死亡，為避免二手菸戕害兒少健康，兒盟不僅支持《菸害防制法》修法，更希望政府早日擬定、實施在室內公共場所全面禁菸的規定。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，目前全國合格設置的吸菸室共43間，雖然台灣吸菸室的設置，號稱採用國際最高規範，要求須獨立空調、獨立隔間、負壓設置、平行移動的自動門、每小時需提供吸菸室體積10倍以上的新鮮空氣等等，但經過兒福聯盟、董氏基金會及華視新聞雜誌聯手實測竟發現，一個設在嬰幼兒用品、玩具、遊戲區樓層的「購物中心的吸菸室」，其PM2.5可高達888微克，是環保署公布空污紫爆71微克的12.5倍，而另一間「五星級飯店的吸菸室」，其PM2.5則超出空污紫爆4倍！所謂的「吸菸室」根本就是「毒氣室」！

林清麗強調，台灣菸害防制起步亞洲最早，但為何當各國突飛猛進時，我們10年來始終不能修法，因為菸商的勢力無所不在！依歐盟的標準評比，台灣菸害防制只有69分，但其中無菸環境項目最低分；因無菸環境滿分是22分，我們只拿了13分，等於100分只得到59分，室內公共場所全面禁菸是負責任的政府保障人民健康最基本的做法。

台灣醫界菸害防制聯盟理事長顏啟華指出，WHO估計，二手菸會增加非吸菸者肺癌及急性冠心病的危險達3成，女性乳癌可增加68%的風險，且明顯增加兒童肺部疾病與肺癌風險，更可能導致非吸菸者慢性呼吸道疾病以及氣喘症狀惡化；此外，菸熄滅後在環境中會殘留污染物，就是所謂的「三手菸」，在密閉空間甚至可殘留3個月之久，兒童或老弱對於三手菸害特別敏感，因此，室內公共場所全面禁菸才能讓大家遠離菸害。

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(旺報)