新北消防桌遊PK 小學生笑開懷

新北市消防局第七救災救護大隊今（20）日下午，在永和區永平國小舉辦「翻轉吧！桌遊防災月-防災聖鬥士桌遊PK賽」。（葉書宏翻攝）

新北市消防局第七救災救護大隊今（20）日下午，在永和區永平國小舉辦「翻轉吧！桌遊防災月-防災聖鬥士桌遊PK賽」。（葉書宏翻攝）

新北市消防局第七救災救護大隊今（20）日下午，在永和區永平國小舉辦「翻轉吧！桌遊防災月-防災聖鬥士桌遊PK賽」。（葉書宏翻攝）

新北市消防局第七救災救護大隊今（20）日下午，在永和區永平國小舉辦「翻轉吧！桌遊防災月-防災聖鬥士桌遊PK賽」。（葉書宏翻攝）

新北市消防局第七救災救護大隊今（20）日下午，在永和區永平國小舉辦「翻轉吧！桌遊防災月-防災聖鬥士桌遊PK賽」。（葉書宏翻攝）

新北市消防局第七救災救護大隊今（20）日下午，在永和區永平國小舉辦「翻轉吧！桌遊防災月-防災聖鬥士桌遊PK賽」，展示全國首創以教導防火防災為主題的桌遊。

活動中安排永平國小學童進行桌遊分組遊玩競賽，獲勝的小朋友將獲頒為防災聖鬥士，並獲得新北市政府消防局105年度最新開發的DIY手作宣導品犀牛超人消防車1輛。

新北市消防局第七救災救護大隊指出，期許孩子們能經由遊戲中多元的卡牌、情境變化，在寓教於樂的氛圍中習得受用終身的防火防災知識。

(中時)