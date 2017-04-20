孕婦不能亂吃 江守山教準媽媽安全養胎坐月子

(達志)

孕婦不能亂吃，否則可能媽媽沒事，但寶寶有事。準媽媽該怎麼吃，寶寶才會安全又健康？坐月子又該怎麼吃，才不會養到寶寶卻胖到媽媽？腎臟科醫師江守山整理成書，讓準媽媽有準則。

江守山舉例，以cheese為例，有一種藍色乳酪，孕婦吃沒事，但研究認為有可能增加胎兒畸形風險，這就是非常重要但很多人並不知道的事，類似這樣的資訊，是準媽媽們應該知道的。

江守山表示，國人普遍有飲食、居家應遠離毒素觀念，他常遇到對飲食和環境敏感的孕產婦向他詢問如何選擇。從腎臟科專科醫師防毒觀點，他提醒大家注意現代飲食與環境毒素對孕產婦、胎兒和嬰兒健康的影響。好孕、養胎、優生的第一步，是在飲食中要避免五大污染：塑化劑（環境荷爾蒙）、汞、鉛、農藥和食品添加劑。

塑化劑污染對嬰幼兒發育的嚴重性眾所皆知，但準媽媽非常容易在日常習慣中不自覺吃進身體。江守山建議準媽媽如果無法避免外食，寧可在店內用餐，盡量不要用塑膠袋或免洗餐具裝打包食物。瓶裝水和瓶裝飲料因為運送中難保經過陽光曝曬或高溫環境，也有塑化劑風險。在菜市場或超市購物，油脂食物或食材也避免用塑膠袋或保鮮膜包裝。

日常飲食中無所不在的食品添加劑，江守山提醒準媽媽最好的方式是盡量吃保留原形、原味的食物；購買前多花幾秒看看食品標示，添加物數量、含量越少越好。判斷是否是天然的添加物最簡單的標準是，以前「阿嬤的灶咖」有的調味材料，像是八角、花椒、紅麴、味噌等，都是天然添加物。

江守山提醒多利用食物和營養的特性，減緩懷孕的不適，不一定要吃藥。像是懷孕初期的孕吐，就可選擇有止吐作用的維生素Ｂ6，多吃魚、雞、豆類、蛋類等維生素Ｂ6含量豐富的食物；如果選擇吃保健食品，當心每日服用量不要超過75mg。江守山提供一個更簡單的方法，含一點生薑粉、或喝點薑母茶、炒菜時放些薑片，比維生素B6還有效。

許多孕婦、坐月子的媽媽們在都會被親友叮嚀各種懷孕禁忌或者坐月子習俗，時常為不知如何取捨或遵循而焦慮。就準媽媽因就醫需要照射過一般診斷型的X光後，才發現自己已懷孕五週，該怎麼辦？江守山說，孕婦的確應避免照射X光，但若已發生也不必因此終止妊娠，只要進行完善的產前檢查即可。

X光分為：診斷型X光（如：牙科X光、胸部X光）及治療型X光（如：癌症的放射線治療）。以放射線的測量單位雷得（rad）來說，醫界認定對胎兒造成影響的X光劑量是五雷得，診斷型X光的劑量通常遠低於五雷得，且X光擴散現象很小，不會擴散到全身，所以美國婦產科醫師學會認為，不必為了孕期、孕前做了醫療診斷成像而終止妊娠。

民間習俗認為懷孕期間不能搬家、不能動工裝潢、不要搬動大型家具，江守山認為確實應避免。新落成、剛裝潢的房子、還有新家具、甚至新車，往往含有較高的揮發性有機化合物，而揮發性有機化合物可以直接通過胎盤影響胚胎和胎兒，攝取過量直接危及腹中嬰兒，最好避免。

江守山醫師免費健康講座

第一場

時間：4月30日(日)上午10時

地點：台北市立圖書館總館10樓(台北市建國南路二段125號10樓)

第二場

時間：5月27日(六)下午2時

地點：台南市立文化中心國際廳B1(台南市中華東路三段332號)

可洽02-2392-5338分機16免費報名。

(中時電子報)