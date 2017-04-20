關淑怡警局再報到 胸前失守險走光

關淑怡上月和店員爆發衝突，涉嫌刑事恐嚇。（圖／取自關淑怡微博）

關淑怡今再回警局報到，胸前差點走光。（圖／翻攝自東網）

香港歌手關淑怡上月16日在大嶼山一間飯店，和一名餐廳男店員發生肢體衝突，甚至疑似出言恐嚇對方「你信不信我拿起刀斬你」，被以涉嫌刑事恐嚇、普通襲擊遭逮捕，當時獲保釋，今（20日）則被媒體捕捉再度回警局報到。

據《東網》報導，關淑怡今戴著墨鏡，穿著一身黑，在兩男一女疑是律師人員的陪同下，搭計程車直接到警局後門入口，而她上身穿襯衫，胸前卻不小心失守，從鈕扣間的隙縫露出一小片肉色，差點走光。之後，關淑怡在局內逗留10分鐘左右，便在其他三人陪同下離開，一路上都面無表情，刻意避開鏡頭，不願多做回應。

(中時電子報)