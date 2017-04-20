揮別民視 陳剛信5月起任TVBS總顧問兼副董

陳剛信曾為民視創造許多輝煌戰績。（資料照）

民視前總經理陳剛信3月底怒辭副董事長職務，正式揮別服務近19年的民視！他除了將自組國際傳媒集團製作戲劇、綜藝及新聞節目，也確定接受TVBS延攬，將擔任該台節目規劃總顧問兼副董事長，據悉，TVBS 21日將召開董事長通過此一人事案，陳剛信預計5月1日起正式就職。

陳剛信去年5月底因不滿具有民視林口總部承包商身份的郭倍宏，未利益迴避，擔任民視新任董事長，憤而請辭總經理一職，後經慰留，續任副董職務。但今年3月底，現任民視總經理王明玉接受媒體訪問時提及「民視對他（陳剛信）有情有義」、「陳副董的行為造成員工壓力，他說要帶人出走，但其實離職的只有一位」，陳剛信怒轟王明玉「沒有職場倫理」、「當了總經理就沒大沒小」，原本對民視難以割捨的他發出強硬聲明，宣布請辭副董職務，正式揮別民視。

業界從去年開始即密切關注陳剛信新動向，他除了將自組至少10億元規模的國際傳媒內容集團，跨足華人各電視平台及網路媒體，據悉首製作的戲劇作品是與T台合作拍攝以「女兵日記」為題材的50集戲劇。日前在國防部連續劇《最好的選擇》卡司發佈會上，總導演梁修身被問及「女兵日記」題材時，曾表示有聽聞友台要拍攝此題材，需要國防部協助，但該劇與《最好的選擇》沒有關聯。

(中時)