讓慢飛天使飛 高市茄萣區行動式早療服務起跑

高市社會局行動式早療服務起跑，拉偏鄉孩子一把。(郭韋綺攝)

位處於沿海偏遠的茄萣區，長期缺乏早療資源，致發展遲緩兒復健之路漫長。高市社會局成立行動式早期療育服務，讓社工、教保員深入偏鄉幫遲緩兒上療育課程、復健，幫助慢飛天使展翅高飛。

為讓偏遠地區遲緩兒掌握早療黃金期，社會局委託平安基金會阿蓮早療服務據點，到茄萣區幫遲緩兒上課，並於明(21)天正式起跑。

個案管理中心督導吳珮萱表示，阿蓮早期療育服務據點，5年前進駐，陸續收治田寮、路竹、湖內、茄萣超過20名遲緩兒，但因茄萣路途遙遠，即便課程費用政府全額補助，多數家長礙於接送不方便，配合度不高，以致遲緩兒療育效果受限。

她表示，行動式早療服務將由2名教保師、1名社工組成，每個月到茄萣教會幫遲緩兒上4次課，針對較弱口語、溝通能力加強時段療育，可分成六大領域，精細動作、語言發展、認知發展、生活自理、情緒與社會互動。經評估，有5名遲緩兒接受課程。

吳珮萱說，由於遲緩兒可塑性大，透過早期療育都有機會減輕遲緩的現象，打開慢飛天使的翅膀，幫助他們飛翔；更重要是，家長看見孩子進步，才會更有動力配合，甚至成為自己孩子個案管理師。

(中時)