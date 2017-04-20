讓慢飛天使飛 高市茄萣區行動式早療服務起跑
位處於沿海偏遠的茄萣區，長期缺乏早療資源，致發展遲緩兒復健之路漫長。高市社會局成立行動式早期療育服務，讓社工、教保員深入偏鄉幫遲緩兒上療育課程、復健，幫助慢飛天使展翅高飛。
為讓偏遠地區遲緩兒掌握早療黃金期，社會局委託平安基金會阿蓮早療服務據點，到茄萣區幫遲緩兒上課，並於明(21)天正式起跑。
個案管理中心督導吳珮萱表示，阿蓮早期療育服務據點，5年前進駐，陸續收治田寮、路竹、湖內、茄萣超過20名遲緩兒，但因茄萣路途遙遠，即便課程費用政府全額補助，多數家長礙於接送不方便，配合度不高，以致遲緩兒療育效果受限。
她表示，行動式早療服務將由2名教保師、1名社工組成，每個月到茄萣教會幫遲緩兒上4次課，針對較弱口語、溝通能力加強時段療育，可分成六大領域，精細動作、語言發展、認知發展、生活自理、情緒與社會互動。經評估，有5名遲緩兒接受課程。
吳珮萱說，由於遲緩兒可塑性大，透過早期療育都有機會減輕遲緩的現象，打開慢飛天使的翅膀，幫助他們飛翔；更重要是，家長看見孩子進步，才會更有動力配合，甚至成為自己孩子個案管理師。
(中時)
關鍵字：遲緩兒
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。