具「澳洲價值觀」才準移民！ 申請澳洲公民資格趨嚴

澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull），今(20)日宣布，將收緊公民入籍要求，希望成為澳洲公民的人士須經過更嚴格的測試，來體現「澳洲價值觀」。（美聯社）

在18日才宣布將廢止「457工作簽證」的澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull），今(20)日宣布，將收緊公民入籍要求，希望成為澳洲公民的人士須經過更嚴格的測試，其中包括證明他們的英文水平、需住滿四年，並提供融入澳洲社會的證明，來體現「澳洲價值觀」。

滕博爾表示，澳洲是「一個非比尋常的國家，這個國家不是由種族、宗教或文化界定；界定這個國家的價值是法治、民主、自由、互相尊重、男女平等」，「這些核心價值成就了我們澳大利亞人。我們的公民資格申請程序應該反映這些」。藉由這些調整，以強化公民資格審查，造就更強大的澳洲、強大的公民義務、強大的公民。

這項新政策推出之際，正逢民粹壓力日益增加，以及由韓遜(Pauline Hanson)領導的反移民「一族黨」(One Nation party)聲勢再起。

想要移民的人士也必須出示就業紀錄，以及說明如何融入當地社區。移民部長杜登(Peter Dutton)表示，新規定也將使入籍考試變得更加嚴格，將就家暴等議題向申請人提問，滕博爾強調，「澳洲絕不容許家暴」，一旦查出有違背澳洲價值等承諾，將立刻撤銷公民身分。

(中時)