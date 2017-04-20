《了解與互信兩岸一定旺》不跟錢過不去？!台青價值被低估？!西進拚未來？

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《了解與互信兩岸一定旺》（中視提供）

民間信仰會變成政治箝制的工具嗎？許多年輕人從小追隨父母參與信仰媽祖，被網路瘋傳是國民黨的統治工具；另外，大家從小學習的孔子，在故宮展覽上避掉「至聖先師」四個字，蔡政府一連串的去中思考，到底去掉了什麼？要許給年輕人一個什麼樣的未來？

提到未來，不同國家的年輕人，可能都有自己要面對的課題。法國和英國的年輕人，正在煩腦脫歐問題，就怕脫歐會失去就業和發展的機會；而台灣的年輕人，看到的是大陸市場的大舉招才，也希望台灣年輕人多交流，多到大陸「青年創業」，還準備了5千萬人民幣的台灣青年創業「專項基金」，再提供免費辦公室、公寓，還送一百萬台幣創業基金。誘人的條件，台灣年輕人看得到，但拿的到嗎?

本集來賓：

黎建南 政治評論員

李永萍 前北市副市長

簡榮宗 兩岸執業律師

王丰 歷史作家

洪鑫誠 旺報徵文首獎得主

北京

曾潤梅 社科院台研所主任

(中時電子報)