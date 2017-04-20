蛇蠍女夥男伴虐殺弱智男 雙雙遭聲押

45歲竺姓女子覬覦疑似患有弱智的48歲男子吳男家產，涉嫌在去年9月，夥同49歲丁姓男子將吳男凌虐殺害後，載到復興區爺亨部落埋屍，桃園地檢署重大刑案專組檢察官吳宗憲指揮桃園市刑大和平鎮、大溪、龜山、龍潭警分局組成專案小組，鍥而不捨追查半年，昨拘提丁男和竺女到案，並挖出屍體，桃檢複訊後，認丁男與竺女涉犯殺人罪嫌重大，向桃園地院聲請羈押禁見。

(中時)