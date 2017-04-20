愛奇藝辦座談 培育台灣在地影視人才

愛奇藝邀影視業界講師進校園開課。（愛奇藝提供）

愛奇藝今天（4月20日）宣布在台灣啟動在地化發展計劃，將致力培育在地人才、創造資源共享平台，並協助歐銻銻娛樂與台灣製作團隊合作開發自製內容，一同為台灣更優質的影視產業環境努力。

這項計畫第一波將在4月26日展開，愛奇藝台灣站將舉辦《玩內容 無象限 愛奇藝新論壇》，邀請愛奇藝大陸總部創造百億點擊奇蹟的幕後團隊與台灣優秀影視人才交流，激盪台灣影視產業新火花，共同優化數位匯流內容市場！

為扶持台灣網路原創影音內容的創作，愛奇藝台灣站將於4月啟動「愛奇藝號」自媒體業務，全面開放影視平台服務，號召全網路具備專業製作能力的影視從業人員共同加入，讓影視人才價值被看見！

愛奇藝台灣站總經理楊鳴表示：「2017年第一季，愛奇藝台灣站平台上戲劇類別有高達36%為台製原創戲劇，其中包含去年引起廣大迴響的《植劇場系列－荼靡》、《植劇場系列－天黑請閉眼》、《滾石愛情故事系列》等；亞洲電影類別也有近40%為台灣電影。愛奇藝台灣站將持續提供台灣影劇愛好者在地的影視內容，讓影視工作者擁有更完善的線上串流平台，優質原創內容讓更多人盡收眼簾！」

綜藝內容的部分更是愛奇藝台灣站發展重點項目，2017年第一季在愛奇藝台灣站平台上的綜藝內容中，有近5成為台製綜藝節目。

此外，愛奇藝為培育影視產業人才，5月6日正式啟動「愛奇藝 開課了！」人才培育計畫，將邀請《植劇場系列》知名製作人安哲毅、《天黑請閉眼》導演柯貞年、《滾石愛情故事系列》編劇溫郁芳以及《麻醉風暴》男主角黃健瑋等業界講師前進校園，開班授課，透過製作人、導演、編劇與演員，四堂完整影視課程、深入淺出的教學，讓學生與影視產業接軌，協助傳承台灣優質戲劇的經驗與技術。

(旺報)