高苑科大提升職涯效能 邁向學生就業百分百
高苑科技大學為提升學生求學與職涯發展的動力，實踐入學即就業理念，邀請Career就業情報雜誌資深顧問陳麗紅專題演講，分享如何提升職涯就業能力。
在人力資源業界有20餘年資歷的陳麗紅，非常了解大學生職涯發展的需求，演講內容知能充實，包含教練角色、自我認知、履歷表自傳撰寫、工作願景與工作倫理、求職選擇及面談技巧等。
她表示，依科技大學的學生性質，業界看重的是技術能力，而考取證照則是展現專業和企圖心最好的方式，但需要用心去選擇證照的類型。而職涯導師在這方面的功能就是幫學生去看清方向，給予學生更多的關鍵問題，促使學生更多的思考，邁向自己精彩的目標人生。
陳麗紅也提醒，證照不一定能保證未來在職場上表現的能力，更應該協助學生培養解決問題的能力及加強職場韌性，方能讓自己在工作職務上勝任有餘，並且持續進步與成長。現今這個需要專業及人際互動知能兼備的社會環境，大學生必須具備更廣闊的知識與專業能力，才足以在這多元化且快速的社會中走出屬於自己無限可能的發展方向。
高苑科大諮商輔導中心主任鄭淑芬強調，學校相當重視學生未來的就業發展，積極規畫推動職涯導師制度及辦理各項職涯輔導增能活動，以期落實學校辦學理念，達成入學即就業和就業百分百的目標。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。