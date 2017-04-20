高苑科大提升職涯效能 邁向學生就業百分百

Career就業情報雜誌資深顧問陳麗紅(右)受邀到高苑科大專題演講。(校方提供)

高苑科技大學為提升學生求學與職涯發展的動力，實踐入學即就業理念，邀請Career就業情報雜誌資深顧問陳麗紅專題演講，分享如何提升職涯就業能力。

在人力資源業界有20餘年資歷的陳麗紅，非常了解大學生職涯發展的需求，演講內容知能充實，包含教練角色、自我認知、履歷表自傳撰寫、工作願景與工作倫理、求職選擇及面談技巧等。

她表示，依科技大學的學生性質，業界看重的是技術能力，而考取證照則是展現專業和企圖心最好的方式，但需要用心去選擇證照的類型。而職涯導師在這方面的功能就是幫學生去看清方向，給予學生更多的關鍵問題，促使學生更多的思考，邁向自己精彩的目標人生。

陳麗紅也提醒，證照不一定能保證未來在職場上表現的能力，更應該協助學生培養解決問題的能力及加強職場韌性，方能讓自己在工作職務上勝任有餘，並且持續進步與成長。現今這個需要專業及人際互動知能兼備的社會環境，大學生必須具備更廣闊的知識與專業能力，才足以在這多元化且快速的社會中走出屬於自己無限可能的發展方向。

高苑科大諮商輔導中心主任鄭淑芬強調，學校相當重視學生未來的就業發展，積極規畫推動職涯導師制度及辦理各項職涯輔導增能活動，以期落實學校辦學理念，達成入學即就業和就業百分百的目標。

(中時)