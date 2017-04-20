李明哲失蹤逾1個月 陸委會：助家屬尋求國際協助
針對前美國在台協會理事主席卜睿哲等國際學者聲援李明哲案，陸委會副主委兼發言人邱垂正表示，目前了解家屬可能尋求國際協助，陸委會與外交部均就政府可提供協助與有關團體共同研議。
前民進黨黨工李明哲在大陸遭拘留已32天，卜睿哲（Richard Bush）日前才與眾多學者及美國前官員聯名發表「致大陸國家主席習近平的公開信」，呼籲盡快平安釋放李明哲。
陸委會副主委兼發言人邱垂正20日表示，經政府與各界努力，目前國際社會主動加入營救行列，陸委會主委張小月也於14日拜會外交部討論可行方法與分工。政府會與家屬及非政府組織從國際面一起努力共同營救李明哲平安返台。
他並表示，李明哲自3月19日入境大陸廣東省珠海市失聯已逾32天。政府的責任是維護國家尊嚴與國人人身自由、權利，會繼續採取最佳且有正面助益的方式進行救援。
邱垂正說，陸委會高度重視李明哲案並全力協處，但在什麼階段採取什麼行動、向陸方或國際社會傳遞什麼訊息，每一項決定都不容易。陸委會對外界批評會虛心檢討，但全盤否定政府努力並不公允。
(旺報)
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