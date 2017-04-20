打擊欠稅人頭網咖 桃園分署查扣電腦

打擊欠稅人頭網咖，桃園分署查扣網咖電腦和螢幕。(蔡依珍翻攝)

打擊欠稅人頭網咖，桃園分署查扣網咖電腦和螢幕。(蔡依珍翻攝)

打擊欠稅人頭網咖，桃園分署查扣網咖電腦和螢幕。(蔡依珍翻攝)

打擊欠稅人頭網咖，桃園分署查扣網咖電腦和螢幕。(蔡依珍翻攝)

打擊欠稅人頭網咖，桃園分署查扣網咖電腦和螢幕。(蔡依珍翻攝)

曲姓男子身兼17家網咖負責人，還在多家公司掛名，卻欠繳78萬元娛樂歲稅，行政執行署桃園分署查出曲男名下沒有財產又居無定所，認定是「職業人頭」，今祭出公權力，到網咖查扣45台電腦主機及螢幕，若業者拒不出面，將全數法拍抵稅。

桃園分署表示，曲男是一間公司的登記負責人，在桃園、八德、中壢、平鎮、大溪、龍潭及楊梅各地共有17家網咖分店，卻欠繳娛樂稅等共約78萬元，是桃園地區最大的網咖欠稅戶。

桃園分署調查後發現，曲男不但是17家網咖分店的登記負責人，還身兼數職，擔任其他6家企業社的負責人，但曲男名下卻沒有任何財產，行蹤不明，研判是「職業人頭」，網咖背後實際金主用人頭逃漏稅金。

桃園分署強力執法，會同地方稅務局和桃園市警局到曲男名下桃園區的網咖分店，當場查扣45台電腦主機及螢幕，警方也配合查緝毒品。

桃園分署強調，針對「人頭網咖」執行所查扣的電腦、螢幕等物品，如果實際負責人不在近期繳清欠繳的稅款，桃園分署將在下個月法務部行政執行署各分署「123聯合法拍會」進行拍賣，重申會持續執法，打擊對應繳納稅金置之不理、以「職業人頭」掛名的網咖實際負責人。

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(中時)