打擊欠稅人頭網咖 桃園分署查扣電腦
曲姓男子身兼17家網咖負責人，還在多家公司掛名，卻欠繳78萬元娛樂歲稅，行政執行署桃園分署查出曲男名下沒有財產又居無定所，認定是「職業人頭」，今祭出公權力，到網咖查扣45台電腦主機及螢幕，若業者拒不出面，將全數法拍抵稅。
桃園分署表示，曲男是一間公司的登記負責人，在桃園、八德、中壢、平鎮、大溪、龍潭及楊梅各地共有17家網咖分店，卻欠繳娛樂稅等共約78萬元，是桃園地區最大的網咖欠稅戶。
桃園分署調查後發現，曲男不但是17家網咖分店的登記負責人，還身兼數職，擔任其他6家企業社的負責人，但曲男名下卻沒有任何財產，行蹤不明，研判是「職業人頭」，網咖背後實際金主用人頭逃漏稅金。
桃園分署強力執法，會同地方稅務局和桃園市警局到曲男名下桃園區的網咖分店，當場查扣45台電腦主機及螢幕，警方也配合查緝毒品。
桃園分署強調，針對「人頭網咖」執行所查扣的電腦、螢幕等物品，如果實際負責人不在近期繳清欠繳的稅款，桃園分署將在下個月法務部行政執行署各分署「123聯合法拍會」進行拍賣，重申會持續執法，打擊對應繳納稅金置之不理、以「職業人頭」掛名的網咖實際負責人。
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。