濃濃父愛感動人 善心民眾這麼做
嘉義縣東石鄉82歲顏姓老翁為了買蛋糕幫臥病在床的兒子慶生，拿著破舊千元鈔票到銀行兌換遭拒，媒體報導後，新北市中和警分局19日晚間7時許，出現一名中年男子，拿著一個信封袋裝有1萬5000元交給值班警員指名要轉交顏某，隨即雙手合十離開。
值班警員發現信封內裝有1萬5000元，信封袋上寫著「煩請轉交電視轉播一千破鈔無法換的父親（顏姓，為癱瘓兒慶生）。」另外寫下願順遂（近日所得）。
中和警分局警備隊隊長陳進義得知相當感動，主動掏腰包響應捐出2000元，共襄盛舉。
據悉，顏某獨居育有4女2男，長子因精神障礙住在衛福部朴子醫院近10年，1個女兒多年前過世，剩下的子女們都各有家庭，經濟並不寬裕，阿公每月7000多元老農津貼有部分還要補貼長子的療養費，不得已只能靠做資源回收貼補開銷。
顏某十分疼愛長子，每隔一段時間就會騎腳踏車，從東石到朴子探望兒子，來回3小時從不喊苦，最近因年紀大了，體力變差，探視頻率變少，但為了給兒子生日驚喜，仍努力拾荒變賣，就為了存錢給兒子買禮物和生活物資，但因為擔心錢財遭竊，每天放在身上的結果變得破爛，要拿去銀行換錢時卻遭拒，讓他難過不已。
(中時)
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