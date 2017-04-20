情路不順臉書PO文尋短　警爬牆破門救人

情況危急，員警攀爬女兒牆救人。（陳鴻偉翻攝）

李女房內有燃燒木炭，冒出陣陣濃煙。（陳鴻偉翻攝）

李女最後即時送醫，救回一命。（陳鴻偉翻攝）

奮勇救人的木新路派出所員警林羽鶴。（陳鴻偉翻攝）

20多歲李姓女子因與男友分手，獨自在家越想越難過，竟然臉書發文表示要尋短，李女朋友看到文章十分緊張，立刻報警處理。

文山一分局木新路派出所員警林羽鶴獲報後，發現李女過去就有尋短紀錄，立刻前往李女住處敲門，但當時大門已鎖，林員敲了半天均無回應，且屋內還有陣陣焦味傳出。

情急下員警只好奮力攀過大樓女兒牆，在從窗戶進入屋內，此時李女已神情恍惚，地上還有1盆不斷燃燒的木炭，林員第一時間打開門窗通風，並將李女移到屋外，隨後通知救護車將她送醫，即時挽回李女一命，讓她的親友感謝不已。

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(中時)