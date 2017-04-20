不管代打或先發 詹子賢把握每一次機會

中信兄弟詹子賢，今年開季至今打擊狀況表現穩定。（中時資料照）

去年季中選秀加盟中信兄弟的詹子賢，開季至今打擊狀況火燙，雖然未固定先發，但打擊率維持在4成上下， 他回應，其實不管先發還是代打，自己上場就是把握每個機會。

詹子賢今年至今13場出賽，20打數共擊出8支安打，打擊率剛好4成，不過有時擔任先發，有時則是代打機會上場，他說，其實兩個沒有什麼差，有時反而覺得代打反而比較好準備，因為可以先在場邊觀察投手狀況。

16日詹子賢在面對Lamigo桃猿，成功盜壘，生涯首盜出爐，他指出，當時是教練下達的戰術，但未來希望能有更多的嘗試，展現自己的跑壘能力;他也提到，今年春訓期間就有加強跑壘觀念，也讓自己盜壘的慾望相當強烈。

(中時電子報)