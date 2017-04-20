真不是蓋的！地表最強越野車 70度陡坡沒在怕

面對中部知名的大肚山望高寮超陡坡，Jeep Wrangler Unlimited如履平地。（黃國峰攝）

極端氣候造成的天然災害救災行動，能克服多地形的四輪傳動越野車，成為較佳選擇。（黃國峰攝）

40度、50度不算什麼，60度、70度的陡坡，Jeep Wrangler Unlimited照樣爬上去。（黃國峰攝）

直接下去，沒在怕的。（黃國峰攝）

面對中部知名的大肚山望高寮超陡坡，Jeep Wrangler Unlimited如履平地。（黃國峰攝）

這車，70度的陡坡，上上下下，輕輕鬆鬆如履平地，真不是蓋的！不論是陡坡滑石路面、陡坡岩盤、陡坡泥土路面，憑藉著可鎖定的差速器，將動力平均分配給前後輪，及35.9kgm的大扭力，輕鬆克服中部知名的大肚山望高寮越野秘境。

由於全球暖化的極端氣候現象，造成天然災害頻傳，台灣多山的環境加上災難發生時氣候也多不穩定，直升機第一時間也多不易到達資區救人，為增取時效，能克服多地形的四輪傳動越野車，成為較佳選擇，有鑒於此中部一家專營頂級車款進口的吉裕國際，開來該公司的試乘車《Jeep Wrangler Unlimited》，介紹擁有四輪驅動、差速器鎖定的知名越野車種，在面對連走路都有困難的超陡坡時，其超強的脫困能力。

Jeep Wrangler前身是二次世界大戰，美軍所使用的軍用Willys，它是一款4x4輕型戰術車，戰後製造廠也推出民用版CJ，爾後隨著車廠數度轉手後 Jeep Wrangler名稱出現，並在80年代風靡全球。直到2015年推出配備更強悍的V6 3600cc自然進氣汽油引擎，動力來到285HP、扭力35.9kgm，採用了可前後鎖定的差速器，高達26 cm離地距，再加上44度前進角、41度離去角及21度跨越角，卓越的越野能力，號稱岩盤之王。

(中時)