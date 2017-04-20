真不是蓋的！地表最強越野車 70度陡坡沒在怕
這車，70度的陡坡，上上下下，輕輕鬆鬆如履平地，真不是蓋的！不論是陡坡滑石路面、陡坡岩盤、陡坡泥土路面，憑藉著可鎖定的差速器，將動力平均分配給前後輪，及35.9kgm的大扭力，輕鬆克服中部知名的大肚山望高寮越野秘境。
由於全球暖化的極端氣候現象，造成天然災害頻傳，台灣多山的環境加上災難發生時氣候也多不穩定，直升機第一時間也多不易到達資區救人，為增取時效，能克服多地形的四輪傳動越野車，成為較佳選擇，有鑒於此中部一家專營頂級車款進口的吉裕國際，開來該公司的試乘車《Jeep Wrangler Unlimited》，介紹擁有四輪驅動、差速器鎖定的知名越野車種，在面對連走路都有困難的超陡坡時，其超強的脫困能力。
Jeep Wrangler前身是二次世界大戰，美軍所使用的軍用Willys，它是一款4x4輕型戰術車，戰後製造廠也推出民用版CJ，爾後隨著車廠數度轉手後 Jeep Wrangler名稱出現，並在80年代風靡全球。直到2015年推出配備更強悍的V6 3600cc自然進氣汽油引擎，動力來到285HP、扭力35.9kgm，採用了可前後鎖定的差速器，高達26 cm離地距，再加上44度前進角、41度離去角及21度跨越角，卓越的越野能力，號稱岩盤之王。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。