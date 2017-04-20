盜領網路紅包 上海警逮29人
大陸網友愛玩搶紅包的遊戲，令許多商家開發App，都打起了「發紅包」的噱頭，上海公安局近日破獲一起篡改紅包軟體，進行盜刷取現的案件，抓獲犯罪嫌疑人29人，涉案金額50餘萬元。
澎湃新聞網報導，2016年底，長寧區某軟體技術有限公司在進行平台自查時，發現公司的手機App紅包業務有幾十筆異常交易資訊，帳戶內數十萬元餘款也不翼而飛了。事發後，該公司員工立即到江蘇路派出所報案。
警方說，該手機App主要用於這家公司發布各類廣告和活動，透過發放積分的方式，吸引民眾關注並參與其中，一旦累積到相應的積分便可兌換成現金，透過微信支付的方式發送到個人帳戶中。
經查，犯嫌透過在網上獲悉該軟體技術公司開發的手機App軟體存在漏洞，並掌握了盜刷技術，於是下載了盜刷軟體，作案並非法獲利。犯罪嫌疑人得手後，還將盜刷方法公布在網路上，致使該App紅包帳戶內的錢款被竊取殆盡。
(旺報)
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