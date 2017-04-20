少子化危機 立委建議比照食安升至政院層級
衛福部日前宣布成立「少子化辦公室」，今（20）日在立委建議下，將「少子化辦公室」改名為「少子女化對策辦公室」，有委員認為以衛福部單一部會的力量難以解決台灣少子化問題，建議比照食安辦公室成立行政院層級的少子化辦公室。
立委王育敏建議衛福部端出「兩歲以下小孩國家養」的牛肉催生，將現有各縣市自行發放的津貼整合，全面發放津貼。立委林淑芬則建議，托育才是問題關鍵，呼籲實施公共托育全覆蓋，不應讓母親或阿公阿嬤承擔照顧幼兒的責任。衛福部長陳時中表示，這些都是長期策略，但所需財政相當龐大，因財政有限仍有困難，但會一併納入考量。
我國目前生育率為每對夫妻生1.1個小孩，唯2010年因正逢虎年生育率驟降至1以下，陳時中則表示，沒有10年很難將生育率恢復到1.6個小孩的合理數值。
第70屆世界衛生大會（WHA）將於5月22日在瑞士日內瓦舉行，陳時中證實，台灣至今仍未收到邀請函，但不管有沒有收到，都計畫要去，但仍會積極爭取，做最壞的打算。
(工商)
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