喜憨兒公益大使吳姍儒 送愛到錦湖國小

吳姍儒代言喜憨兒公益大使。（莊曜聰攝）

吳姍儒與北門錦湖國小學童相見歡。（莊曜聰攝）

對於能回到老爸吳宗憲故鄉做公益，吳姍儒相當開心。（莊曜聰攝）

2017喜憨兒社福基金會「送愛到部落」計畫，列車20日開拔到北門錦湖國小，由年度公益大使吳姍儒與喜憨兒們帶著愛心餐盒出隊到偏鄉，以實際行動將社會大眾的關懷傳遞到弱勢孩子手中，吳姍儒的爸爸綜藝天王吳宗憲是台南出身，對於能到自己的故鄉傳愛，她顯得相當開心。

基金會每個月都會安排愛心大使直接前往校園親送餐盒，並與偏鄉學子互動，今年度的公益大使，是去年剛獲得金鐘獎綜藝節目主持人獎的吳姍儒，她是知名主持人吳宗憲的女兒，也算是半個台南人，今年2場活動分別在七股與北門，她都全程參與。

吳姍儒說，能夠回到故鄉台南關心這群孩子，非常有意義，跟憨兒一起完成送愛任務，看到他們由刻板印象中的弱勢者轉而能助人，令人感動，她也拿出幽默本事，跟在場小朋友說，「哪裡跌倒，就在哪裡躺好」，面對自己的脆弱接受別人的幫助，不是件丟臉的事，也是一種勇氣。

雖然前一天身體不適，吳姍儒還是照常出席今日活動，恰好父親吳宗憲也來台南錄影，她說彼此都在忙應該不會見面，不然看到她感冒，吳宗憲又要碎念了。

北門錦湖國小校長周志強表示，學校42位學童中，有6成是隔代教養、單親、低收入與新移民的家庭，為了趕善孩子課後缺乏照顧的問題，師長延長課後教輔時間，喜憨兒愛心餐盒是孩子最好的課後點心。

(中時)