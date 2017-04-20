管碧玲提「一油二電能源循環園區」 迎台積電高雄設廠

台積電會不會到高雄設廠，已成為高雄市立委關注焦點，立委管碧玲表示，19日於財政委員會質詢時，提出「一油二電（中油、台電、台積電）北高雄經濟循環園區」的構想，要求經濟部以策略性的高度看待，以解決台積電在高雄路竹設廠遇到空汙總量限制、用水、用電需求的問題。

管碧玲表示，台積電願意買水，只要有穩定供應且乾淨的水源，產業是願意投資的，但較難解決的是用電以及空汙的問題，因此她提出一套「一油二電（中油、台電、台積電）北高雄經濟循環園區」的能源策略方案。

管碧玲指出，由台電興達電廠將燃煤機組更新成天燃氣機組，其中將產生很大的碳排抵換量，可供台積電進駐設廠而不牴觸空汙總量限制；水的部分，則透過興達電廠的蒸汽熱能進行海水淡化，以供應台積電產業用水；電的部分，中油永安天然氣接收站提供興達電廠天然氣發電，其冷能則可另供台積電使用。

經濟部次長楊偉甫對管碧玲提出的構想表示認同，並認為可行性很大，承諾經濟部將於三個月內提出評估報告，如評估可行，也將有更進一步的報告內容。

管碧玲強調，這個「一油二電（中油、台電、台積電）北高雄循環園區」的能源調度策略方案，可同時解決台積電缺水、缺電問題，也不會增加汙染，充分利用循環經濟引進台積電投資，將帶來北高雄重大的產業升級與就業機會。

(中時)