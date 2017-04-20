邱澤4年沒交女友　懷疑自己愛男生！

邱澤帥氣出席牛仔單寧品牌活動。（Lee提供）

邱澤帥氣出席牛仔單寧品牌活動。（Lee提供）

邱澤日前受邀擔任F1車評。（取材臉書）

邱澤新片飾演滑雪高手，吃了不少苦頭。（取材微博）

「電眼男神」邱澤感情空窗4年，他20日出席單寧品牌活動時被逼問情事，苦笑表示感情依舊「空白」，他坦言真的空太久，也沒有遇到動心的女孩，久到他也在推理原因，想找出交不到女友是哪個環節出問題，他甚至一度懷疑自己是不是喜歡男生，直到某天經紀人孫嘉騏傳了一張好笑的猛男性感照給他看，他才回她：「我終於確定我是愛女生！」

他去年到巴黎進修語文兼度長假，擔心兒子終身大事的邱媽媽還開玩笑恐嚇：「情人節前再交不到女朋友，就去填塞納河！」他笑說：「所以我正在學游泳！」在等候5月即將開拍的新作品前，他22日又將赴巴黎長住20天。一度懷疑自己喜歡男生的他說，不排斥接演同志題材，因為所謂喜歡一個人，如果回歸到本質，本來就像小孩一樣，「小孩喜歡你，不會是因為男生或女生。喜歡一個人，應該回歸到純粹，跟性別沒有太大關係。」

他過去半年接連拍大陸一部電視劇、一部電影拍攝，現在是否刻意與大陸女星保持距離？他表示沒有多想，這段時間就是完全專注在工作裡，也不會不與其他演員交流。他覺得一直單身可能是自己沒把重點放在感情這件事上，覺得有遇到就有，沒遇到適合的也沒差，「沒有真的試著去找，只是在等它自己出現，結果時間就這樣過了」。

他日前剛從長白山拍完電影返台，片中飾演滑雪高手，他開拍前從未滑過雪，拍完則已滑上癮，現在會轉彎和煞車。他也透露，一度因為追求速度、但煞車技術趕不上，整個人失衡頭往後倒、尾椎重落地，躺在雪地上5分鐘無法動彈，但沒有時間去做檢查，隔天全身痠痛。

熱愛賽車的他，17日受邀為福斯體育台講評F1賽事，經紀人笑他一接到邀約馬上眉開眼笑，二話不說就去了，而他的專業講評也被許多車迷誇讚「神預測」，他自己也超開心，「不用再做準備功課，因為平常都準備好了」，主播也誇他很讚，他則給自己打六、七十分，覺得可以再更專業一點。

(中時)