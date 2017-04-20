源頭及消費雙重把關 學童食在安心
為解決學校午餐蔬果食材農藥殘留抽驗不合格產品已吃下肚情形，今年輔導食材供應商或團膳業者辦理自主抽驗，供貨農民蔬果採收前在田間先行採様，並以化學法檢驗農藥殘留合格者才能採收供應 。此外，學校午餐蔬果、食材也將進行抽查，達到源頭端、消費端的雙重把關，確保學校午餐蔬果食材安全品質。
行政院農業委員會農糧署表示，目前農業單位與衛生單位已建立合作機制，共同把關農產品安全。並說明，為避免「學童吃下肚，才知檢驗結果」的疑慮，除了推動學校午餐採用四章一Q食材。
除了強化生產者責任，今年將輔導具有固定向食材供應商或團膳業者供貨的農民，辦理自主抽驗10,000件，並於蔬果採收前在田間先行採様，以化學法檢驗311種農藥殘留合格者才能採收供應。
此外，原有地方政府農業單位辦理學校午餐蔬果食材抽驗工作亦將持續辦理，本年預定抽驗3,000件，藉由生產源頭及學校食材消費端雙重把關，讓學童能食的安心，家長才能放心。
(旺報)
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