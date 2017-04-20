爆笑喜劇《辦公室大爆炸！》 搬演朝九晚五魯蛇人生!

丹麥首次來台的「帥氣英雄劇團」，利用高雄春天藝術節行政辦公室環境作為記者會現場，搞笑演出。（文化局提供）

高雄春天藝術節今年以「不只在劇場」作為訴求，將劇場擴大搬到美術館、愛河、駁二等地方，今年邀請了遠自丹麥首次來台的「帥氣英雄劇團」，用kuso搞笑的情節、精壯的特技肢體表現與難以想像的神秘舞台機關，將日常常見的OA辦公桌椅、日光燈、碎紙機……搬到劇場裡，上演劇場版的瘋狂惹笑喜劇《辦公室大爆炸！》。

20日該劇團員另類的利用高雄春天藝術節行政辦公室環境作為記者會現場，由導演帶領4位演員親臨春藝辦公室現場大秀搞笑絕技，高雄市文化局長尹立也在記者會中客串演出一角，要讓大家先感受這群演員的特技與魅力，並提醒本周五六日4月21、22、23日共3場在大東文化藝術中心展開一群魯蛇的逆襲、惡搞主管，要幫觀眾們全力怒吼出小人物的上班悲歡。

這齣綜合了好萊塢賣座影片漫威「英雄聯盟」系列與火爆大場面的「終極警探」，《辦公室大爆炸！》可說是劇場版的極限爽片，講述4名受夠朝九晚五枯燥生活的小職員，將他們平淡無奇的辦公室日常噴進碎紙機，真人實境上演office生死戰，開啟一連串搞笑招數。

職場成為被殭屍佔領的叢林、魯蛇們也化身超級英雄，4名專業舞者訓練出身的演員，以各種武藝特技搭配懸吊日光燈、傾斜的舞台、爆破特效等，將舞台轉換成辦公場域再變成肉搏戰場，全劇不需語言，就能給觀眾一場聲光特效大秀。

丹麥帥氣英雄劇團為廣泛巡演於全球的肢體劇場，自1998年成立以來，創作豐富屢獲殊榮，作品常以無極限的肢體爆發力，搭配舞台機關與設計，探索劇場不同可能性著稱。

《辦公室大爆炸！》於2012年首演以來，廣受世界各地藝術節邀演，因為演出內容富含各種劇場元素，包括令人眼界大開的舞臺設計、各種特效堆疊而成的震撼感官秀、肌肉猛男噴汗搏鬥演出等，加上舒壓爆笑的情節，廣獲劇評與觀眾熱愛，於2015更二度受全世界歷史最悠久的愛丁堡國際藝術節邀請，再次赴愛丁堡演出，一樣場場爆滿，一票難求，風靡英國各大媒體廣獲五顆星讚譽，「每日快報」(Daily Express)稱之為：這是我參與過最棒的辦公室派對。

表演藝術常被視作金字塔頂的精緻文化，到正規的廳堂內看戲、聽音樂對一般人來說更容易與「吹冷氣睡覺」做連結；高雄春天藝術節今年以「不只在劇場」作為主題，不僅將表演藝術帶離廳堂框限，於美術館、愛河、駁二藝術特區等地，近距離地呈現於觀眾面前，在劇場內的節目亦策劃這檔舒壓療癒的「上班族聖品」《辦公室大爆炸！》。

高雄市文化局尹立局長表示，在經典與大師系列之外，表演藝術亦能反映生活現實，或做為情緒的出口；讓人血脈噴張、瘋狂大笑的演出，也是表演藝術的一種，歡迎各大企業與公司行號進行團購，讓同仁在周末假日有機會透過看表演「桑幾累」，進而提振辦公室精氣神與業績效率。

(中時)