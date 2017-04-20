陸將開啟新一輪減稅計畫 規模1.7兆人民幣
大陸國務院總理李克強19日主持召開常務會議，並指出將首季已推出降費2000億元（人民幣，下同）措施的基礎上，進一步推出六大減稅政策，預計規模達3800億元（約合新台幣1.703兆元）。
據了解，大陸國務院新頒布的六大政策，主要聚焦在加大對科技型企業，以及小型微利企業等市場主體的減稅政策範圍，以體現鼓勵創新創業的政策取向。
社科院財經戰略研究院稅收研究室主任張斌就指出，諸如擴大小微企業享受減半徵收所得稅優惠的範圍，並將年應納稅所得額上限由30萬元提高到50萬元，以及讓科技型中小企業研發費用加計扣除比例由50％提高到75％等，均與中央正鼓勵的研發與創新導向戰略一致。
同時，國務院也表示，將繼續推進營改增（營業稅改徵增值稅），以簡化稅務結構，並從今年7月1日起，將增值稅稅率由四檔減至17％，11％和6％三檔，取消13％這一檔稅率；此外，將農產品，天然氣等增值稅稅率從13％降至11％。
(旺報)
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