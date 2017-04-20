日本大師小倉孝樹指導 奇美幸福吐司問世

奇美食品幸福工廠推出幸福吐司。(曹婷婷攝)

小倉孝樹以精湛手藝協助奇美開發美味的幸福吐司。(曹婷婷攝)

奇美食品幸福工廠今天舉行幸福吐司發表會。(曹婷婷攝)

奇美食品以冷凍調理食品起家，近年來，除了大家耳熟能詳的包子、水餃、鳳梨酥之外，也積極拓展品項，今年起更積極投入發展烘焙事業，最近，專程從日本邀請麵包大師小倉孝樹擔任西點麵包顧問，進駐奇美食品幸福工廠，提供技術支援、協助麵包研發，今天發表角食、山食2款幸福吐司，口感美味，明天將首賣，現已預購一空。

奇美食品強調，2款新問世的吐司，堅持不添加乳化劑、防腐劑、改良劑、焦糖色素和香料，確保消費者吃得安心，一如提供給家人品嘗一般的心意。

小倉師傅師承日本「歐式麵包之父」美譽的福田元吉，傳承日本飯店烘焙體系正統血脈，擁有紮實基本工法與專業技術，是日本新一代麵包翹楚。小倉師傅表示，好的麵包講求「一粉二種三技術」，精通「麵粉」、「發酵種」及「技術」三者奧義相當重要。此次特地研發的幸福吐司，採用嚴選日本熊本麵粉，研發屬於奇美食品幸福工廠的獨門配方。

目前在東京擁有5家店的小倉孝樹說，很多人解讀，不愛讀書才去學做麵包，但，學理背景才能支撐他做出好麵包，因不斷看書學習、永遠不滿足現狀，成就今日的他。

奇美麵包主要販售通路為去年剛成立的奇美食品幸福工廠，奇美食品董事長宋光夫透露，自己也很愛吃麵包，自家各式麵包每日均由西點大廚手工現做，搭配在地食材及果物，美味禁得起考驗，目前麵包品項20多種，期待與小倉師傅合作下，拓展不同的麵包新品項，繼續做出讓人感受幸福的美味麵包。

幸福吐司本週預購已滿單，由於訂單滿載，已由西點大廚趕工製作，每日下午3時出爐，歡迎民眾上網預購，亦可從今天開始至奇美食品幸福工廠現場選購。其他相關活動訊息歡迎至奇美食品幸福工廠官網或臉書搜尋《奇美食品 幸福工廠》粉絲團查詢。

(中時)