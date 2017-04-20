《酸甜之味》六月被罵翻 淚崩吐心酸

六月、張書豪、黃遠劇中三姊弟從很不熟到擁抱。（TVBS）

六月、張書豪、黃遠劇中三姊弟從很不熟到擁抱。（TVBS）

六月、張書豪、黃遠劇中三姊弟原本相互埋怨。（TVBS）

六月、張書豪、黃遠劇中三姊弟從很不熟到擁抱。（TVBS）

六月劇中覺得自己被遺棄。（TVBS）

六月、張書豪與黃遠在公視、TVBS《酸甜之味》劇中飾演三姊弟，因年齡差與生長環境不同，導致姊弟「很不熟」，對彼此都有埋怨與不理解。近期主戲剛好走到六月這條線，她劇中與原生家庭充滿矛盾，對丈夫張翰強勢，許多觀眾對她飾演的「小恩」出現批評聲浪，對於接演這樣一個既真實又不討喜的角色，六月說：「小恩這個角色就是部分蔡君茹（六月本名）的人生縮影，所以找我演的時候，我完全沒有考慮就答應了！」

六月現在擁有疼愛她的老公李易和一對可愛兒女，家庭幸福又美滿，但對原生家庭的愛與渴望，是她一直都沒有說出口的。六月坦承自己就像劇中「小恩」一樣，渴望在父母陪伴之下長大，「其實這樣被管、被嘮叨的日常，卻是我思思念念的。」

她這次在《酸甜之味》中飾演「小恩」一角，劇中因為從小被丟在美國由外公外婆及阿姨一家養大，讓她對原生家庭十分不諒解，甚至認定自己是被拋棄了！反而羨慕起什麼狗屁倒灶事情都要管的大弟「小齊」。她受訪時透露，看著小恩的霸道、防衛跟刺蝟般的個性，她既熟悉又心疼，因為小恩對她而言太真實了。

她說，兩個星期前，教會辦了退修會，當大家在分享家庭的時候，她聽著其中幾個教友訴說著自己跟爸媽吵架的事情，「忽然之間我的思緒飄到在拍攝《酸甜》時，小恩跟小齊吵架的這一場戲！那段戲大概是小齊一直抱怨小恩不在家、爸媽做什麼都以姊姊為優先、什麼事都叫小齊做不拉不拉的！走戲的時候、我們其實都還嘻嘻哈哈的、不知道為何一開拍、本來不該哭的一場戲、我跟張書豪卻哭慘了！就好像教友們在分享自己跟爸媽吵架時、明明就不關我的事、但我眼淚卻撲簌簌的往下掉！」

她感慨萬千地說，這兩個場景對她的感覺都是一樣的，「看似生活中煩躁抱怨的內容卻是我極為盼望的日常！」從小爸媽離異，被外婆、阿姨帶大的她跟小恩一樣，沒有跟自己的爸媽真正生活相處過，她們沒有辦法像其他人一樣可以「抱怨」自己的父母！

當她在教會分享完自己真的很想有爸媽的家庭之後，老公李易在隔天開口跟她道歉，「他說原來每次他講完他家裡的事，我的反應都只是平淡的跟他說要珍惜，他完全不能理解為何我沒有站在他的立場為他想。他說，他從來沒有想過原來我有這麼渴望、想有爸媽的生活。是啊！我從來都沒有說過、因為長期的沒有擁有過，導致於無法開口說出我們的需求。其實這樣被管、被嘮叨的日常卻是我們思思念念的！」也許有人會說她們都一樣有外婆、阿姨，但她表示：「老實說，爸媽的位子是沒有人可以取代的！」《酸甜之味》每週六晚間9點於公視、晚間10點於TVBS歡樂台播出。

(中時)