陸首季稅收增 稅務總局：經濟好轉
據大陸稅務總局20日公布數據顯示，2017年第一季大陸全國各稅務部門組織，稅收總額達3.3317兆元人民幣，較去年同期增加11.8%，對此稅務總局解讀，主要是因經濟發展良好所致。
稅務總局收入規劃核算司副司長鄭小英指出，稅收收入增長較快，主要是因為與稅收關聯度較大的經濟指標表現積極，特別是PPI上漲速度較快帶動，這也反映了宏觀經濟呈現穩定成長的發展態勢。
鄭小英並表示，以稅務結構來看，來自第三產業的稅收占比達55.7%，較第二產業多出11.6個百分點，同時第三產業中，現代服務業稅收收入增長強勁，互聯網服務、訊息技術服務等產業，稅收收入分別增長61.4％和42.1％，顯示轉型升級政策逐漸出現成效，產業結構正在優化。
(旺報)
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