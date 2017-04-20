高市消防局創仿真避難屋 赴國小宣導火場觀念
高市消防局第一大隊第一中隊為落實防火教育宣導工作，20日在前金區建國國小舉辦「防火（災）教育及體驗活動」，消防人員準備許多寓教於樂的關卡，以遊戲方式讓國小學童輕鬆學習，習得重要的防火及逃生觀念。
消防局針對1到6年級不同年齡層，共設計8道關卡，讓全校師生都能夠參與，包括針對低年級及幼兒園學童，設計119報案技巧、消防拼拼樂、消防對對碰及消防衣著裝；中高年級則設計消防常識、119報案技巧、濃煙躲避及緩降機使用教學，獲得熱烈迴響。
前金分隊這次更設計避難逃生屋，直接模擬屋內門「開啟」及「關閉」情形下，濃煙與高熱對人員的傷害，並從中解釋火場低姿勢逃生以及關門待救的觀念，傳授繪製家庭逃生計畫。
消防局第一大隊第一中隊長蕭世弘今天率所屬前金、新興及苓雅消防分隊，結合前金、新興、苓雅婦宣隊、區公所及志工團隊共同參與，希望讓孩子們在歡樂氣氛下，學習正確防災、避難觀念。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。