高市消防局創仿真避難屋，赴國小宣導火場觀念

前金分隊這次更設計避難逃生屋，直接模擬屋內門「開啟」及「關閉」情形下，濃煙與高熱對人員的傷害。（前金消防分隊提供）

高市消防局前進國小校園舉辦「防火（災）教育及體驗活動」，讓防災觀念向下紮根。（前金消防分隊提供）

高市消防局第一大隊第一中隊為落實防火教育宣導工作，20日在前金區建國國小舉辦「防火（災）教育及體驗活動」，消防人員準備許多寓教於樂的關卡，以遊戲方式讓國小學童輕鬆學習，習得重要的防火及逃生觀念。

消防局針對1到6年級不同年齡層，共設計8道關卡，讓全校師生都能夠參與，包括針對低年級及幼兒園學童，設計119報案技巧、消防拼拼樂、消防對對碰及消防衣著裝；中高年級則設計消防常識、119報案技巧、濃煙躲避及緩降機使用教學，獲得熱烈迴響。

前金分隊這次更設計避難逃生屋，直接模擬屋內門「開啟」及「關閉」情形下，濃煙與高熱對人員的傷害，並從中解釋火場低姿勢逃生以及關門待救的觀念，傳授繪製家庭逃生計畫。

消防局第一大隊第一中隊長蕭世弘今天率所屬前金、新興及苓雅消防分隊，結合前金、新興、苓雅婦宣隊、區公所及志工團隊共同參與，希望讓孩子們在歡樂氣氛下，學習正確防災、避難觀念。

(中時)