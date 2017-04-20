日福岡3.8億日圓搶案 2名韓籍嫌犯落網
日本九州福岡市中央區天神1丁目的瑞穗銀行福岡分行附近20日發生一起搶劫案，29歲男子一走出銀行就被3名強盜噴催淚瓦斯，搶走3億8400萬日圓(約新台幣1億零813萬元)現金。2名韓籍嫌犯攜巨款企圖從福岡機場潛逃回國時，被海關識破當場逮捕。
福岡中央警察署指出，20日中午12時26分左右，接獲1名男性打110報案，指他從銀行出來後遇到強盜，被搶走巨款。
多位目擊者的證詞指出，犯案的3名男子開著一輛白色廂型車往南方逃走，其中1人大概30至40歲，身高約175公分，穿著灰色作業服，戴著口罩；另1人身高約170至175公分，身穿黑色作業服，頭上綁著白色毛巾，也戴口罩。開車的則是1名頭戴黑帽的長髮男子。
目擊者指出，當時歹徒開車快速逃走，被搶的男子和銀行行員在後面追喊，大聲叫著：「強盜」！銀行附近的收費停車場的柵欄疑似被歹徒的車撞斷。
受害人則是住在東京足立區的29歲公司職員，他向警方表示，當時他在銀行分兩次提領各1億9千萬日圓的現金後，裝進黑色的行李箱，離開銀行後便到對面的停車場將皮箱放進車內，此時有兩名男子從背後突襲他。
案發現場是在福岡市最繁華的鬧區，附近都是辦公大樓和商業設施，路上也有許多行人，歹徒在光天化日下大膽行搶，引起一陣恐慌。
除了20日晚間在福岡機場被逮捕的兩名韓籍嫌犯之外，還有1名嫌犯在逃。警察廳指出，這是日本戰後發生現金強盜案受害額第4高的。
(中時)
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