張花冠自信破表：我像胡茵夢 學生時代追求者很多
反年金抗議，嘉義縣長張花冠一句「雙峰幾乎垮掉了！」讓眾人驚呆。回去後她坦言被女兒罵沒有氣質。自信破表的她今天又自爆學生時代追求者很多，有人說她像明星胡茵夢。
張花冠說：「很多人講我年輕的時候很漂亮，約會的次數滿多的，他們講說有一點點像胡茵夢的氣質。」
據三立新聞網報導，高中念嘉女、台北大學企管系畢業的張花冠，英文很溜，她說過去曾在藥廠擔任英文秘書，要講外語OK的，她更秀了一下英文：「嘉義人很友善，大家來嘉義玩，歡迎來嘉義。」
胡茵夢曾被封為「台灣第一美女」，在70、80年代和林青霞齊名，並稱為最美的文藝女星，她1980年5月和李敖結為夫婦，但婚姻僅維持3個月。如今淡出演藝圈的她，從事文學創作。
(中時電子報)
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