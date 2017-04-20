張花冠自信破表：我像胡茵夢 學生時代追求者很多

張花冠（左圖)說她年輕時像胡茵夢（右圖)，你覺得呢？ （嘉義縣政府提供、本報系資料照片)

張花冠說：「我不能講自己漂亮，但很多人講漂亮的話，可能是一個事實」。圖為張花冠年輕時的照片。（縣府提供/中央社)

反年金抗議，嘉義縣長張花冠一句「雙峰幾乎垮掉了！」讓眾人驚呆。回去後她坦言被女兒罵沒有氣質。自信破表的她今天又自爆學生時代追求者很多，有人說她像明星胡茵夢。

張花冠說：「很多人講我年輕的時候很漂亮，約會的次數滿多的，他們講說有一點點像胡茵夢的氣質。」

據三立新聞網報導，高中念嘉女、台北大學企管系畢業的張花冠，英文很溜，她說過去曾在藥廠擔任英文秘書，要講外語OK的，她更秀了一下英文：「嘉義人很友善，大家來嘉義玩，歡迎來嘉義。」

胡茵夢曾被封為「台灣第一美女」，在70、80年代和林青霞齊名，並稱為最美的文藝女星，她1980年5月和李敖結為夫婦，但婚姻僅維持3個月。如今淡出演藝圈的她，從事文學創作。

(中時電子報)