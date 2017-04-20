技職繁星 大湖農工周志恆上台科大

技職繁星放榜，國立大湖農工電機科學生周志恆、食品科學生黃品菲、機械科張良佑分別錄取國立台灣科技大學不分系、國立高雄海洋科技大學水產食品科學系、國立高雄第一科技大學環境與安全衛生工程系。

在學期間幾乎都是全校第一名的周志恆原本順應父母及師長期望，就讀新竹高中，但上了高中後覺得茫然，學習上找不到自己想走的路，認為人生只有一次，不能只是迎合他人的選擇，與家人商量後休學，花了半年時間調整自己並找尋方向，後來決定選擇離家近的「大湖農工」電機科就讀。

周志恆說，在湖農的三年，為了彌補自己比別人晚一年的時間缺失，他努力保持學業成績的水準，並主動積極參加校內外的比賽，不管是科展、專題、縣內國語文競賽、校內歌唱大賽等等，也曾擔任班聯會副主席以及現任畢聯會主席，把握時間與機會，好讓自己的青春不留白，想當個不僅會讀書又會玩，更能領導的人。

(中時)