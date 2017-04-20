騎車不戴安全帽 被警活逮主動上交毒品

通霄一名28歲卓姓男子是吸毒累犯，18日晚間騎機車行經通霄鎮福懋加油站，恰巧遇路檢勤務，因未戴安全帽欲閃躲時，被員警當場攔下，卓男神色慌張，經查詢有毒品前科，詢問是否還有施用毒品時，男子嚇到馬上從身上拿出吸食器及2級毒品安非他命，警方依法帶回警所偵詢後移送法辦。

通霄警分局高湖派出所所長黃智胡，18日晚上臨檢勤務時，看到卓男違規，立即攔停該重機車，並請求支援警力前往協助盤查，原本認為是單純交通違規，但卓男心神不寧，支吾其詞。

被警方問到是否還有再吸食毒品時，卓男主動從左褲袋內取出4支塑膠小瓶子內裝有毒品吸食器，右褲袋拿出4小包安非他命，卓男坦承持有並有吸食毒品行為，訊後依違反毒品危害防制條例移送。

卓男主動交付毒品後當場嚎啕大哭並向員警求情，表示已經罰錢罰怕了，不想再被罰錢也不想被關，直呼「死死就好、一了百了」。

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(中時)