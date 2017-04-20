草莓季末 偏鄉東興學子做草莓醬

東興國小學生和家長齊力動手做草莓醬，促進親子關係，讓學習也能走出教室。(江詩筑翻攝)

大湖鄉東興國小位在重要草莓產區內，全校有近9成以上的家長是草莓農，為了讓學生理解體驗惜福愛物的精神，特別在綜合課程上舉辦「手工草莓醬DIY」，親子一起動手作美食，建構「帶著走」的能力。

手作草莓醬前，校方邀請家長葉秋伸進行草莓DIY專題講座，讓孩子瞭解做草莓醬的流程及要注意的事項，學生洗好手，戴上口罩、手套，親自操作採草莓、去草莓蒂頭、秤草莓和糖的重量比例、清洗草莓、下鍋煮到裝入罐子裡，並將草莓瓶倒置冷卻完成手工草莓醬。

此次活動在家長贊助草莓及親師指導下，全校28名學子首次在學校體驗手工草莓醬DIY，讓學習不只在課堂內，更能展現多元化的學習風貌，也喚醒學生對家鄉在地特產的重視。

家長會長邱品憲表示，學校辦理手工草莓醬DIY教學活動，不僅讓孩子體會草莓醬的成果得來不易，更增加學習生活DIY的趣味性。真是受益匪淺。

學務組長張美華表示，品質好的草莓固然價格很高，但賣相不佳的草莓透過創意加工也可以提高價值，從這個活動也告訴師生只要找到學生的潛能點，每個孩子都是人才。

從製作草莓醬的過程，可以看見學生認真參與、仔細攪拌，深怕燒焦，直到倒罐前一刻都不能鬆懈，校方指出，「這就是動手做的真正內涵」，同時也培養孩子的耐心與促進親子關係。

(中時)