男開BMW掛假車牌 警追車200公尺圍捕

苗栗警方中午巡邏時，發現一輛BMW懸掛的車牌明顯是偽造車牌，上前攔查過程BMW車主不但不停車反而加速離去，員警通報分局勤務指揮中心發動攔截圍捕。

BMW開至頭份交流道東側引道與中正一路口時，正好遇到紅燈，當時已有多部自小客車停等紅燈，BMW煞車不及撞上停等紅燈的自小客車，BMW駕駛蘇姓男子立即下車逃逸，前往圍捕警力也下車急奔追捕，在200公尺外將蘇男逮捕。

警方調查蘇男身分，發現他分別因案遭桃園地方法院、新竹地方法院及新竹地檢署、台中地檢署發布通緝，有4件通緝案件在身上，其中一件是被判刑確定應服有期徒刑1年，但未依規入監服刑而遭通緝，警方偵詢後隨即將蘇嫌依法送辦。

(中時)