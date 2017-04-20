李沛旭為了簡宏霖　甘願當「詐騙集團」

李沛旭推薦簡宏霖寫真書。（取材臉書）

簡宏霖趕拍華劇，無暇健身。（三立）

簡宏霖最近除忙於拍攝三立、東森《只為你停留》，第一本寫真集也正熱賣中，他特別送一本給劇中「哥哥」李沛旭，李沛旭則幽默在臉書寫：「我弟簡宏霖已經被戲操到『包裝與內容物不符』⋯，但我身為大哥還是要義氣地當個詐騙集團推薦一下！他⋯他⋯他出寫真集啦！」健身多年、成績有目共睹的李沛旭，也被網友力拱「什麼時候你會出寫真？」大家直呼想看到他「巨石強森」級身材的展現。

對於被揶揄「詐騙」，簡宏霖笑著解釋，因為從拍完寫真後就接著進劇組，所以已經將近三個月「完全」沒有健身了，現在如果有「感人的休息時間」，他基本上都是獻給「周公」了。所以他最擔心就是寫真集宣傳行程會碰到喜歡驗貨的活動主持人，他一定會想辦法擋掉驗貨這件事。

簡宏霖將於4/29於大直美麗華五樓摩天輪廣場舉辦唯一一場簽書會，這次寫真集讓簡宏霖又成功抓住了許多迷妹，不少女粉自曝喜歡「多毛男」，還將他的野性身材歸類於「狼族」，因為mam又陽光。他表示，以前就有人說過他很多毛又野性，但其實最多人竟說他的是「鬣狗」，被這麼形容時，他其實蠻開心的，因為本來就喜歡這類動物的長相，也蠻符合私底下不羈的個性。

(中時)