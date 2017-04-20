縣長來了！ 潮州社福園區大騷動
屏縣府為整合社福資源及提供屏中區民眾便捷社福服務，將廢棄軍方營區打造成社福新天地，規劃為潮州社福園區，縣長潘孟安今天前往園區視察，肯定潮州社福園區是閒置空間再利用的典範，未來並將導入環境教育元素，提供從嬰幼兒、兒少到銀髮族長輩及身障者全方位服務。
8年前八八風災重創屏東，縣府將忠誠營區建置為中期安置中心，安置來義、泰武鄉600位災民使用，至5年前受災戶陸續遷出後，積極規畫轉型成潮州社福園區，目前已建置有潮州區家庭福利服務中心、親子童話館、潮州托育資源中心、飛夢林學家園、屏中區復康巴士、身心障礙者社區式日間照顧佈建據點。
潘孟安說，社會處在全縣設立7處家庭福利服務中心，對提供及時、就近服務，發揮極大功效，潮州社福園區的建置，不僅是屏中地區社福、托幼的重要基地，更是老幼共學、融入社區的縮影，未來將可服務鄰近鄉鎮如內埔、來義、竹田、南州、新埤、東港、林邊等鄉民，讓有社會福利需求之民眾，不需要舟車勞頓
社會處長劉美淑表示，社會處潮州家庭福利服務中心於去年9月進駐園區後，以風車、3D立體彩繪牆及綠美化工程佈置園區，增加豐富感，園區清潔由屏東啟智協進會維護以增進身障者就業和培力，未來並將爭取設立輔具資源中心、老人幸福館、兒童戶外遊戲區，尤其園區臨近傘兵跳傘區，也著手評估設置觀景台來欣賞「飛機下蛋」，讓園區提供鄉親舒適快樂環境，及全方位社會福利服務和家庭互動場所。
(中時)
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