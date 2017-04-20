小S譙蔡康永還不夠 怒比中指爆嗆林志玲

小S比出中指，搞笑嗆聲林志玲。（圖／取自Youtube）

由蔡康永執導、小S、林志玲主演的《吃吃的愛》，繼先前舉行記者會，見識到兩女神的對決後，今（20日）再曝光4支幕後花絮，兩人在片中是一對看不順眼的姊妹，戲外小S也在鏡頭前狂嗆林志玲，讓粉絲看了笑歪一片。

《吃吃的愛》今分別貼出4支花絮片，首先看到小S介紹片中的家，大讚美術組布置用心，並稱和她婚前的家幾乎一樣，還特別把鏡頭帶到牆上貼著惡搞林志玲的照片，笑說「跟她本人真的一模一樣」，後來打開冰箱發現有啤酒，也馬上開來喝，十足小S的風格。

接著在「怒譙導演&志玲」的影片中，小S開頭就抱怨「我一直很恨蔡康永」，原來是兩人合作拍電影的第一天，對方就要她拍「Fxxking哭戲」，而原因全是為了配合林志玲的檔期，「我覺得這一切都是林志玲害的」，隨後她還向林志玲比出2根中指嗆聲，連自己也忍不住笑場。

最後兩人緊靠一起和解，笑稱已是好姊妹。（圖／取自Youtube）

但小S比中指還不過癮，她接著聊到「找林志玲還不如找林志穎」，讚後者大方且男扮女裝很漂亮，反嗆林志玲太高，「很多人都懷疑，她是反串。」私下還是無厘頭風格。最後一支花絮中，兩女神終於同框，林志玲誇小S很棒，預祝她奪金馬最佳新人，而小S卻講了一句「我覺得志玲真的...也還算不錯」，依舊搞笑，而兩人最後緊靠一起上演和解戲碼，直說「我們現在已經是好姊妹了，OK？」花絮曝光後，引來粉絲更加期待雙姝將在片中擦出什麼火花，該片將於5月27日在台上映。

(中時電子報)

小S介紹戲中的家。（取自Youtube）

小S怒譙導演蔡康永、林志玲。（取自Youtube）

小S嗆找林志玲不如找林志穎。（取自Youtube）