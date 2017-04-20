韓國歐巴愛吃的 都在礁溪這裏

首爾美食節每人880元起。（長榮鳳凰酒店提供）

近年宜蘭礁溪陸續新開幕好多家飯店，面對白熱化的競爭，各飯店紛紛祭出新企劃好爭取客源，像是長榮鳳凰酒店就以韓國美食與全新用餐環境，滿足年輕族群的喜好。

延續上一季反應熱烈的韓國美食節，即日起至6月再度推出「首爾美食節」，消費者可品嚐道地的韓式海鮮煎餅、韓式炒年糕、韓式炸雞、水梨醬燒烤牛腹肉、韓式辣醬豬肋排等多樣韓式風味菜餚。

此外，經過一個多月斥資千萬的裝修，全新的桂冠自助餐廳煥然一新，已從4月1日重新對外開幕。導入開放式廚房的概念，提供每日現殺新鮮魚貨，不調漲售價。5/4-5/23春季線上旅展限時銷售平日雙人自助午餐券，每張1,288元，再享買10送1，訂位洽03-9109988#2867-2868。

(中時)