無三不成禮 印度準備建第3艘航艦

印度自製的新維特蘭號從2005年開工建造，如今仍是未完成的模樣。但印度海軍仍希望自製第2艘同級航艦。(圖/網路)

印度海軍正打算向印度政府提交第2艘自製航空母艦的計畫書，打算爭取建造預算。印度海軍的說法是，至少需要3艘航空母艦才能有效防衛領海。

俄國衛星網報導，目前印度海軍只有一艘現役航空母艦「超日王號」(INS Vikramaditya)，是原先俄國基輔級航空巡洋戰艦的第4艘改裝而來。先前還有在操作一艘可起降海獵鷹戰機的輕型航空母艦「維特蘭號」(INS Viraat R22)，但是它實在過於老舊，總服役時數達到60年，而且艦上的海獵鷹戰機情況也不好，因此已在3月6日正式退役。但與此同時，可以接替的「新維特蘭號」卻一直沒有完成，雖然主艦體已經下水，但是內部的設備都還在艤裝，印度海軍希望能趕在2018年完作，但是科欽造船廠（Cochin Shipyard Limited）卻表示至少要到2023年才能交付軍方。

既使如此，印度海軍仍然希望能建造維特蘭號的第2艘，他們認為至少需要三艘航空母艦才夠用，東西海岸各部署一艘，然後預留一艘備用。

平心而論，印度軍方真正該做的自主軍備的相關改革，他們總是花費大量的時間與金錢，卻在工程品質上難以達到基本標準。新維特蘭號現在雖然下水，離完成仍然很遠，更別提試航了。如果問題沒有改善，再開工建造新的航空母艦，那就是幾乎難以完成的金錢無底洞，對國防沒有任何助益。

(中時電子報)