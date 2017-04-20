新埤治安座談會議 警所總動員
潮州警分局昨天在新埤鄉社區活動中心舉行「社區治安座談會」，新埤所所長吳奇中、交通組巡官徐馨儀、偵查隊警員黃雅苹在會中進行『反毒品』、『防竊盜(扒)』、『防搶』、『反詐騙』、『不酒駕』、『取締砂石車違規』及『婦幼安全』等預防犯罪宣導。
會中警方結合有獎徵答活動，現場社區居民反應熱烈，將犯罪預防資訊深植腦海，降低被害機率，讓民眾日常平安，強化「防竊、防搶、防詐騙、不酒駕宣導活動」最佳效果。
同時警方也針對最近「詐騙事件」類型，講解詐騙手法真實案例，包括假冒公署、檢警機關之名，矇騙你因涉重大刑案必需監管帳戶，慢慢誘導你步入「銀行匯款」或「面交現金」等陷阱，仍要提醒民眾遇到問題不要慌張，應速至派出所詢問或報案，避免財產損失。
(中時)
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