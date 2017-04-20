從瑜亮到戰友 盧彥勳祝福王宇佐
從青少年時期開始的瑜亮之爭，盧彥勳、王宇佐在國內網壇各有死忠支持者，到後來兩人成為國家隊的堅強戰友。這一次在三太子盃挑戰賽對決後，王宇佐拋出將逐漸淡出賽場的念頭，盧彥勳也替老戰友高興，支持他的下一步。
「今天能和彥勳打很開心，假如沒有他，我可能10年前就退休了。」王宇佐說：「彥勳對台灣網球很有貢獻，是年輕球員的典範。」盧彥勳則說，如果不是王宇佐的push和挑戰，也許不會有今天的自己，「我很珍惜這樣一個讓彼此不斷提升的戰友，希望這不是ending，他的經驗還是可以貢獻網壇。」
這是兩個男人從年少輕狂，到成熟穩重的成長故事。從盧、王在青少年時期竄出，成為台灣網壇的未來希望。但畢竟國內資源僧多粥少，兩人的競爭和摩擦自然不會少，就算一起進入代表隊，誰才是「一哥」也不免有番角力。
「年輕時沒想那麼多，就是很猖狂嘛。」王宇佐苦笑自嘲說。
其實，要贏過對方的念頭，何嘗不是讓年輕的盧、王更加努力的動力，也因而變得更強。也許「天才型」的王宇佐和「水牛型」的盧彥勳，個性上還是天差地遠，但隨著兩人逐漸成熟，在國家隊共同拚戰的任務，至少成為一致的目標。
「打國家隊比賽讓我們更加團結，共同目標就是替國家贏球。在國家隊，我們不是對手，是夥伴、是戰友，是很正面的energy，有很多好的經驗和回憶。」盧彥勳說。
王宇佐也說，要說和盧彥勳最印象深刻的場上對決，還真的想不起來，在國家隊攜手作戰的回憶卻不會少。「我記得是2006杜哈亞運，當時我們在團體賽對印度搭雙打，對手是佩斯、布帕提，世界排名前10的組合，上場之前覺得不太可能，但我們贏了！」
王宇佐受傷後未能找回巔峰狀態，盧、王對決或許不再像過去那麼「經典」。但即使世界排名創兩人交戰時的最大差距，王宇佐20日率先破發，首盤還一度取得5比3「聽牌」優勢，時光好像又回到兩人分庭抗禮的那些年。
以對陣盧彥勳作為暫離職業網壇的句點，或許是上天最好的安排。然而，王宇佐準備把重心轉移到其他領域，盧彥勳則依然在網壇堅持。「彥勳一直在fight，希望年輕球員能夠以他為榜樣，畢竟的確是有一些斷層，我們需要更多的新血，而彥勳是台灣網球員的典範。」王宇佐說。
(中時電子報)
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