中埔絲瓜創百萬商機 農會打造3贏局面
嘉義縣中埔鄉農會以市價2倍向絲瓜農民收購，以絲瓜製成11樣美妝產品，1年銷售額衝到7、800萬元，除增高農民收入，也能讓消費者買到100%純天然產品，進而提高農會收入，創造3贏局面，該產品也進軍大陸市場，年銷也達1、200萬元。
中埔鄉農會總幹事李碧雲表示，絲瓜的附加價值帶來龐大商機，農會販售的農特產，只靠一系列絲瓜產品，年銷7、800萬元，且自7、8年前進軍大陸市場，受到陸客喜愛，年銷也達1、200萬元。
李碧雲說，單一系絲瓜美妝產品，就成為農會農特產的銷售冠軍，除以市價2倍價格向瓜農收購，讓農民獲利之餘，消費者能用純天然產品，也提高農會收入，打造3贏局面。
中埔鄉供銷部主任陳素真指出，以前農會只替農民銷售絲瓜，自2001年瞄準絲瓜帶來附加價值，採集不再結瓜的藤蔓，透過產學合作，製成產品，一推出後深受消費者喜愛，隨後才開始研發其他系列美妝產品，目前已有11樣絲瓜系列產品。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。