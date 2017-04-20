中埔絲瓜創百萬商機 農會打造3贏局面

以市價2倍向農民收購，讓消費者有好產品使用，進而提高農會收入，中埔農會總幹事李碧雲創造3贏局面。（高錦如攝）

嘉義縣中埔鄉農會以市價2倍向絲瓜農民收購，以絲瓜製成11樣美妝產品，1年銷售額衝到7、800萬元，除增高農民收入，也能讓消費者買到100%純天然產品，進而提高農會收入，創造3贏局面，該產品也進軍大陸市場，年銷也達1、200萬元。

中埔鄉農會總幹事李碧雲表示，絲瓜的附加價值帶來龐大商機，農會販售的農特產，只靠一系列絲瓜產品，年銷7、800萬元，且自7、8年前進軍大陸市場，受到陸客喜愛，年銷也達1、200萬元。

李碧雲說，單一系絲瓜美妝產品，就成為農會農特產的銷售冠軍，除以市價2倍價格向瓜農收購，讓農民獲利之餘，消費者能用純天然產品，也提高農會收入，打造3贏局面。

中埔鄉供銷部主任陳素真指出，以前農會只替農民銷售絲瓜，自2001年瞄準絲瓜帶來附加價值，採集不再結瓜的藤蔓，透過產學合作，製成產品，一推出後深受消費者喜愛，隨後才開始研發其他系列美妝產品，目前已有11樣絲瓜系列產品。

(中時)