川普擬引用1962年法條 對鋼鐵進口設限

據華爾街日報周四報導，美國總統川普計畫引用「1962年貿易擴張法」，對鋼鐵進口設下新的障礙，此舉顯示川普的經濟政策上周出現髮夾彎後，再次回到「美國優先」的強硬立場。

白宮周三晚間發布聲明指出，川普擬於周四簽署「1962年貿易擴張法」（Trade Expansion Act of 1962）備忘錄，美國將可依據該法案第232條進行特別調查，若是發現有危害國家安全的情事，則可施以緊急貿易制裁。

白宮的聲明並未具體說明調查方向，但熟知內情人士表示，重點將放在鋼鐵進口，而且鋼鐵產業的代表也會出席簽署活動。另1名內情人士表示，其他攸關國防的產品也將涵蓋在內。

(工商)