臺灣最具影響力學術資源 中正大學囊括5大獎

「臺灣最具影響力學術資源」得獎名單日前揭曉，在全國142所公私立大學及技職校院中，中正大學囊括5大獎，不論是在學術影響力、論文送存率、電子全文授權數、點閱數或是下載率方面，皆被國家圖書館評選績優大學。

中正大學表示，今年分別在「學術影響力獎」、送存率最高的「最佳學術典藏獎」及點閱數最多的「最佳學術曝光獎」獲得第5名，更拿下授權數最多的「最佳學術傳播獎」第2名、電子全文下載數最多的「知識分享獎」第3名。

校方指出，「學術影響力獎」代表該校整體培育碩士生、博士生產出的論文品質相當優秀，過去一年學生碩博士論文對外授權達1421篇，數量是全台公立大學中的第二高，電子全文被下載數量也多達13萬7677篇。

自2011年起，國家圖書館每年皆針對「臺灣博碩士論文知識加值系統」收錄的博碩士論文資料，統計與分析全國大學學位論文的研究趨勢、影響力、送存與授權率、熱門點閱、下載排行等。2016年國家圖書館更首度以「台灣博碩士論文知識加值系統」及「台灣人文社會科學引文索引系統」的大數據，統計出全台最具影響力的學術資源。

(中時)