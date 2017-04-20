陳禕倫「男男床戰」張逸軍　被封「粿粿CP」

陳禕倫「床咚」張逸軍。（好風光）

陳禕倫「床咚」張逸軍、騷他癢。（好風光）

陳禕倫、張逸軍被瘋粿粿CP。（好風光）

陳禕倫最近因主演國防部連續劇《最好的選擇》成焦點，角色多元發揮的他，在台視、八大、愛奇藝、植劇場《夢裡的一千道牆》與張逸軍將上演男男床戰。他劇中飾演黑道小弟小吳，為了江湖利益，藉由教張逸軍如何鍛鍊身材才不會被黑道欺負，主動脫衣秀出完美肌，網友還封兩人為搞笑「粿粿CP」。

上週播出第一集時，陳禕倫到張逸軍飾演的阿龍家，發現他家充滿男性赤膊的海報，甚至當陳禕倫裸身運動時，對方還不時偷瞄，因此直覺阿龍似乎喜歡男生。由於阿龍有點像是內向的「通靈少男」，臉上有著紅色胎記，他與陳禕倫的互動被網友打趣形容是：「根本紅龜粿跟草仔粿，粿粿CP！」

兩人拍男男床咚戲時，陳禕倫先是霸氣扣住張逸軍的脖子，後又往他的腰部進攻，大騷他的癢。兩個大男人一路玩到床上，打著赤膊的陳禕倫更跨坐在張逸軍身上，張逸軍也入戲地不小心伸出舌頭，讓陳禕倫嚇一跳。「粿粿CP」為了培養默契，陳禕倫戲外不時捉弄張逸軍，撩他一下就不理他，更自稱是對方的「翻譯機」。原來，張逸軍是台灣第一位加入太陽馬戲團的舞者，返台後第一次拍戲就是《夢裡的一千道牆》。演戲時，肢體反應時常比口語表達還快，讓兩人互動更添趣味。

陳禕倫靠著勤奮鍛鍊，擺脫兒時「矮胖男」的稱號，只要拍赤膊戲時，前一天就不會喝水，若是真的口渴，會用棉花棒沾水，把嘴脣沾濕。

(中時)