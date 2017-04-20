妻有家暴保護令仍慘遭撞死 狠夫裁定羈押
彰化市58歲黃姓男子對妻子有10次家暴紀錄，太太前後申請3次保護令，前天妻再控妨害自由、騷擾出庭，昨早竟在自營工廠竟越想越憤恨，狂吼「妳不要再讓我接到法院傳票了！」騎機車離去後開小貨車回工廠，見妻兒站在工廠門口，暴怒下猛踩油門，當場撞死妻子，兩兒倖躲開，檢警以殺人、殺人未遂聲押，法院晚上9點40分裁准。
黃男開小貨衝工廠，大、小兒子閃開，看到媽媽慘死輪下，撲向車門將爸爸拉出車外，黃失去理智、幾乎「殺紅了眼」，受到猛烈力道撞傷，額頭鮮血直流，被拉扯到地下，看到工廠備用除草劑，一把拿起開瓶要喝，被大兒子奪下來，緊急呼叫救護車、報案。
彰化基督教醫院副院長周志中表示，謝姓婦人到院已經沒有生命跡象，經40分鐘急救仍回天乏術，黃姓男子額頭4公分撕裂傷，經縫合後沒有大礙。
鄰居對這起人倫悲劇唏噓，表示黃和太太育有2兒1女都長大成人了，黃經營火爐工廠，兒子附近也開鐵工廠，黃在社區活躍、熱衷服務，還擔任社區理事，夫妻常又吵又打到驚動警察，但黃也搬附近貨櫃屋分居了，白天常看到他們一起在工廠打拚，沒料到會演變「出人命！」
2個兒子鬼門關前走一回，指媽媽18歲就嫁給爸爸，爸爸脾氣火爆，這些年不景氣，經營工廠經濟壓力大，更容易失控，媽媽去年主動到自助餐店打工，加減賺點家計，但和同事相處不愉快，爸爸就勸她不要太累了，「就在咱自己工廠做！」
2013、2014黃妻兩度申請保護令，黃也曾違反保護令被易科罰金，黃妻到自助餐工作後，兩人緊張關係緩和下來，但今年暴力之火復燃，黃妻3月17日再度控告先生妨害自由、辱罵三字經，19日開庭，正待保護令核發下來當頭，發生悲劇。
彰化警分局調查，黃和妻子爭執後騎機車離開工廠，到貨櫃屋開著兒子買給他的小貨車衝進工廠，當時太太和兩位兒子就站工廠門口、停放另台小貨車後方，太太閃避不及，直接被夾在兩車之間，當場喪命。
黃男撞死妻後知道闖大禍，暴漲憤怒洩了氣，脹紅的臉低頭說「阮的關係就是這樣！」「我也不知道怎麼會這樣」「要我整天走法院，就來走了！」警方偵訊後依殺人罪嫌移送。
彰化地檢署襄閱林漢強表示，被告撞3人，兩子躲開倖免，涉殺人罪及殺人未遂罪聲請羈押；法院晚上9點40分以重罪，且黃嫌居無定所，另外當場兩位目擊者恐遭被告恐嚇，有滅證之虞，裁定羈押。
(中時)
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