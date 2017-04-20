華航三熊彩繪機5月26日啟航　3隻萌熊合推高雄熊本觀光

中華航空和交通部觀光局、高雄市政府、日本熊本縣廳合作推出「三熊友達號」彩繪機，台灣喔熊（OhBear）、高雄熊（Hero）和日本熊本熊：酷Ma萌（Kumamon）圖案一同登上華航彩繪機身，擔任觀光大使行銷台日旅遊，首發班機高雄－熊本5月26日正式啟航。熊本縣企劃振興部交通政策情報局長藤井一惠（左二起）、交通部觀光局長周永暉、高雄市長陳菊、華航董事長何煖軒和總經理謝世謙等人士19日在高雄小港機場大廳共同舉行華航三熊友達號彩繪機揭幕。（王錦河攝）

熊本縣企劃振興部交通政策情報局長藤井一惠（左三起）、交通部觀光局長周永暉、高雄市長陳菊、華航董事長何煖軒和總經理謝世謙等人士在高雄小港機場大廳共同舉行華航三熊友達號彩繪機揭幕。（王錦河攝）

中華航空推出「三熊友達號」彩繪機，台灣喔熊（OhBear）（前排右起）、日本熊本熊：酷Ma萌（Kumamon）、高雄熊（Hero）圖案一同登上華航彩繪機身，擔任觀光大使行銷台日旅遊，首發班機高雄－熊本5月26日正式啟航。華航總經理謝世謙（後排右二起）、華航董事長何煖軒、高雄市長陳菊、交通部觀光局長周永暉、熊本縣企劃振興部交通政策情報局長藤井一惠等人士在高雄小港機場大廳共同參與華航三熊友達號彩繪機揭幕。（王錦河攝）

中華航空推出「三熊友達號」彩繪機，首發班機高雄－熊本5月26日正式啟航。高雄熊（Hero）（中）現身高雄小港機場大廳時吸引群眾爭相拍攝觸摸。（王錦河攝）

中華航空推出「三熊友達號」彩繪機5月26日正式首航高雄－熊本。日本熊本熊：酷Ma萌（Kumamon）（中）現身高雄小港機場大廳時吸引交通部觀光局長周永暉（前排左起）、華航董事長何煖軒、高雄市長陳菊、高雄觀光局長曾姿雯等人士觀看萌樣。（王錦河攝）

中華航空推出「三熊友達號」彩繪機5月26日正式首航高雄－熊本，台灣喔熊（OhBear）（右二起）、日本熊本熊：酷Ma萌（Kumamon）、高雄熊（Hero）3熊和華航空姊在高雄小港機場大廳表演舞蹈《帶你飛翔》。（王錦河攝）

華航董事長何煖軒（中）和華航空姊在高雄小港機場大廳共同參與華航三熊友達號彩繪機揭幕。（王錦河攝）

中華航空和交通部觀光局、高雄市政府、日本熊本縣廳合作推出「三熊友達號」彩繪機，台灣喔熊（OhBear）、高雄熊（Hero）和日本熊本熊：酷Ma萌（Kumamon）圖案一同登上華航彩繪機身，擔任觀光大使行銷台日旅遊，首發班機高雄－熊本將於5月26日正式啟航。

華航737-800 「三熊友達號彩繪機」5月26日首航，每周3班固定飛航高雄－熊本，座位數包含商務艙8席、經濟艙150席。未來華航高雄到東京、大阪、琉球等往返航線也有機會派飛彩繪機。華航繼台灣部落行旅彩繪機、雲門彩繪機和 A350 帝雉號後，這次以 「三熊作伙一起PLAY」為主軸，結合台日兩地受歡迎的吉祥物明星，彩繪機右機身背景以台灣春天綠草地為意象，搭配高雄知名景點 85 大樓和茂林特色紫斑蝶；左機身為日本九州春天櫻吹雪與櫻滿地的美景，搭配400多年歷史的熊本城和著名的阿蘇火山點綴。

日本熊本當地近期舉辦震後復興1周年紀念，高雄市長陳菊、交通部觀光局長周永暉、華航董事長何煖軒、總經理謝世謙、熊本縣企劃振興部交通政策情報局長藤井一惠等人士19日在小港機場大廳透過視訊連線向熊本縣知事蒲島郁夫傳達關心問候之意，陳菊代表台灣民眾致贈平安符給熊本熊，為熊本重建祈福打氣，隨後眾人一同為三熊友達號彩繪機揭幕。

華航董座何煖軒表示從2015年10月25日起開航高雄－熊本航線，華航由高雄出發往返日本九州之定期航班拓展至福岡、宮崎、鹿兒島及熊本等4縣，每周共23班，加上華信航空飛航台中－大分每周 2班定期包機。

(中時)