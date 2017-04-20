王鏡銘中繼好投 奪下單場MVP
今中信兄弟與統一獅之戰，獅隊中繼投手王鏡銘，在第3局緊急登板，3局投球完美壓制對方打線，王鏡銘謙虛表示，就是順從捕手的配球，相信隊友守備。
獅隊先發投手林子崴，此役投完前2局，第3局上場熱身時，就因手部部適退場，王鏡銘接替後，中繼3局沒有被擊出任何一支安打，順利封鎖中信打線，也獲得單場MVP。
王鏡銘說，這種緊急登板沒有做什麼準備，不過自己本來就是熱身時間比較短的投手，上場就是希望可以把局面控制住。
另外，原本先發二壘手林志祥，賽前在場邊餵球時，被反彈球擊中頭部，楊家維也緊急接替先發，單場5打數2安打包含一發全壘打，表現亮眼。
楊家維先開玩笑回應：「感謝林志祥。」他隨後也表示，當下得知要先發，雖然有點突然，但就是把自己準備好。
(中時電子報)
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