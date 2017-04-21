單親媽媽技職繁星　錄取理想中學校

技職繁星20日放榜，國立暨大附中進修部的單親媽媽余雅琳錄取修平科大，她曾因家庭因素兩度放棄學業，直到小孩升上國中，她才重回校園，白天忙於上班謀生計，晚上埋首課業，在校3年成績優異，還考取丙級會計事務技術士等多張證照，透過技職繁星終於讓她一圓大學夢，母親節即將到來，她視為這是給自己最棒的母親節禮物。

(中時)